Comparte

Las malas noticias no dejan de aparecer en Macul. Es que Colo-Colo recibió un nuevo portazo de uno de los candidatos a suplir la vacante que dejó Gustavo Quinteros en la banca del Cacique. Hablamos de Luis Zubeldía, quien aseguró que tiene una prioridad para su futuro.

El argentino irrumpió como opción luego de que decidiera no renovar con Liga Deportiva Universitaria por problemas dirigenciales en la interna y tras la negativa recibida en Macul por parte de Gabriel Milito y Gabriel Heinze.

No obstante, fue el mismo Zubeldía que se marginó de esta danza de candidatos que ronda la comuna de Pedreros. Es que el campeón de la Copa Sudamericana con el cuadro ecuatoriano indicó que “con todo respeto a grandes equipos que pueden estar pendientes de uno, la prioridad la tiene Liga. Quiero aclarar eso. Tengo un sentimiento muy fuerte”.

En esa misma línea, complementó con que “Liga me ha dado mucho y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión. En este corto plazo es Liga o nada, quiero que el club siga creciendo”.

Finalmente, sobre los conflictos internos en Liga, Zubeldía explicó que “saben lo que pienso los dirigentes de Liga. Me han dicho que quieren que siga, entonces no puedo poner plazos. Pero no puedo tomar la decisión sin saber cómo van a seguir las condiciones”.

De esta forma, ya son tres los entrenadores que han expresado su negativa a llegar a Colo-Colo o cambiar de club. Un panorama complicado para Blanco y Negro, que este jueves tendrá su primera reunión de directorio tras la salida de Quinteros, en la cual debiera salir una lista acotada de candidatos a DT.