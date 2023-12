Comparte

El presidente de Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, conversó con los medios de comunicación tras la reunión de directorio de Blanco y Negro y señaló que aún no tienen una terna acotadas de candidatos para asumir en la banca del Cacique para 2024.

"Estuvimos analizando el tema, la gerencia deportiva presentó su metodología de trabajo, los análisis que se están haciendo, el perfil. Desgraciadamente este periodo no ha sido muy cómodo para avanzar porque están todas las fiestas y todo el mundo está de vacaciones, así es que se está conversando sobre eso pero no hay nombres por el momento", reconoció el dirigente.

"No se presentó una terna. Dentro del análisis me imagino que se han descartado algunos nombres que no están disponibles dentro de los que podría estar interesados en la gerencia deportiva. Se está conversando sobre eso y en las próximas semanas presentarán al directorio alguna proposición de nombres", añadió.

Plazos para encontrar entrenador

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los hinchas de Colo-Colo conozcan el nombre del nuevo entrenador antes de que termine este 2023, Stöhwing fue claro en decir que "Yo diría que, dado el problema de las fiestas, no veo muy probable que sea antes de fin de año. A nosotros nos interesa que sea lo antes posible pero también no nos interesa apresurarnos y sacrificar la calidad de un nombre".

En esa misma línea, el mandamás de Colo-Colo expresó que "la decisión sobre Gustavo y nuestro cuerpo técnico que estaba vigente, la tomamos hace muy poco. Después de eso solo fue posible iniciar conversaciones, así es que llevamos muy pocos días hábiles".

"Prerfiero no dar a conocer mis gustos personales porque no tiene ninguna importancia eso. Lo importante es que sea del gusto de la gerencia deportiva, que lo presente y después lo define el directorio", sostuvo ante la posibilidad de contratar al ex técnico de Boca Juniors Jorge Almirón.

Sobre los nombres descartados por Blanco y Negro para llegar al Monumental, Stöhwing indicó que "nos informó la gerencia deportiva que tuvo considerados los nombres, por ejemplo, de Gabriel Milito y Fernando Gago pero hizo las averiguaciones pertinentes, no estaban disponibles por distintas razones".

Refuerzos para el Cacique

"El Plan B lo tenemos claramente, en el sentido de salir a buscar un buen cuerpo técnico. No se puede tener un plan b cuando uno está con un técnico vigente, no hay ningún entrenador del nivel que nosotros aspiramos que esté dispuesto a conversar cuando hay un cuerpo técnico vigente", aseguró.

"Se ha venido trabajando de hace tiempo diseñando un área deportiva potente, con scouting, con análisis y una serie de cosas modernas en las que se está trabajando para poder llegar a tener el mejor cuerpo técnico posible".

Al momento de comentar la planificación del equipo de cara a la próxima temporada, el presidente del Cacique sostuvo que "yo creo que tenemos un plantel bastante estructurado, que por supuesto tenemos que afinarlo y probablemente hacer algunas incorporaciones. Para eso ya hay nombres, se ha estado trabajando bastante, hay ternas o jugadores que tiene disponibles la gerencia deportiva para proponerle al nuevo cuerpo técnico".

"Nuestro centenario del próximo año, nuestra misión es ser campeón en los torneos en que participemos a nivel nacional y tener una buena presentación en torneos internacionales. Tenemos la estructura física y administrativa en un club que está trabajando a nivel muy profesional, así que yo creo que tenemos bastante que ofrecerle a un entrenador", sentenció.