Se acerca un nuevo mercado de fichajes en Europa y los futbolistas chilenos pueden ser protagonistas. Es el caso de Guillermo Maripán, quien podría cambiar de club luego de cuatro temporadas en el AS Mónaco, aunque seguirá en el Ligue 1.

De acuerdo a lo informado por el sitio Ouest-France el ex Universidad Católica es uno de los defensores “favoritos” para reforzar al Stade Rennais en enero. No obstante, su traspaso no sería fácil.

Es que Maripán tiene contrato hasta junio del 2025 y su valoración bordea los 10 millones de euros. Además, está muy bien valorado en el AS Mónaco, donde esta temporada ha jugado 12 de los 17 partidos y ha sido capitán del club.

No obstante, desde el Stade Rennais harían un esfuerzo y se sentarían a negociar por el chileno, para que se transforme en uno de los hombres claves para salir de la medianía de la tabla y ubicarse en puestos de avanzada. Además, tienen como desafío los play-off de la Europa League donde jugarán ante el AC Milan.