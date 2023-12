Comparte

El portero de Real Betis, Claudio Bravo, zanjó el supuesto quiebre con el exentrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo. Además, dio el visto bueno para el posible arribo de Ricardo Gareca a la banca de La Roja.

“Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto. El cómo salió uno y como sigue otro, no tengo que referirme a ese episodio, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Al final, el tiempo te da la razón”, dijo el guardameta.

Sobre la posible llegada de Gareca, en tanto, Bravo señaló que “si viene, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso. Si es Córdova el que tiene que llevar a la selección al próximo Mundial, estaremos apoyando”.

Por último, no ocultó sus deseos de regresar a La Roja. “Estados Unidos me trae buenos recuerdos, pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud y veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel, ¿por qué no podría ser una ayuda? Si es lo contrario, es prácticamente imposible. Depende del momento y lo que quiere el nuevo seleccionador”, cerró.