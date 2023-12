Comparte

El volante César Pérez se ha transformado en una de las obsesiones del mercado de fichaje para Universidad Católica y Universidad de Chile. El jugador de Unión La Calera no ocultó su alegría por estar en carpeta en dos de los grandes clubes del fútbol chileno tras un gran 2023 jugando por los Cementeros.

"Eso lo ve la gente que está detrás mío. Yo trato de focalizarme acá y ya se decidirá donde voy a jugar. Me lo tomo con calma, esas decisiones hay que tomarlas bien, pensar fríamente para elegir la mejor opción", aseguró Pérez, en conferencia de prensa durante la preparación de la Roja para el Preolímpico de Venezuela.

Ante la posibilidad de ser uno de los futbolistas que busquen un boleto a París 2024 con la selección chilena, Pérez se mostró "Contento, creo que eso me hace dar cuenta que estoy haciendo las cosas bien, pero ahora el principal foco es acá y tratar de quedarse con un puesto dentro de la lista final".

"Han sido dos semanas bien intensas. Nos estamos adecuando a la idea del profe (Nicolás Córdova), cada vez la vamos tomando mejor y creo que si seguimos con la misma intensidad y trabajando al cien, se nos van a dar los resultados. Se está formando un grupo muy lindo. Van a haber compañeros y amigos que se van a quedar afuera, pero lamentablemente es así. Toque a quién le toque habrá que dar lo mejor y al que no le toque apoyar desde donde esté", sostuvo.

Al cierre, tuvo palabras para la situación protagonizada por Luis Rojas, quien incumplió un acuerdo con el cuerpo técnico de Chile y terminó desafectado del plantel: "Son decisiones del cuerpo técnico. Nosotros tenemos que respetarlas y no involucrarse más allá. Creo que lo que pasó nos sirve para nosotros para tomarle el peso de lo que representa el profe y no cometer esos errores para no quedar afuera de las nóminas".