Comparte

La ciclista Aranza Villalón, ganadora del bronce panamericano en el contrarreloj de Santiago 2023 denuncia que la Federación de Ciclismo de Chile quiere quitarle el cupo que obtuvo a París 2024 para beneficiar a otra competidora.

Según detalló en una entrevista con El Mercurio, la Federación entregó unas bases "arbitrarias e injustas" para definir a la representante chilena en los próximos Juegos Olímpicos.

En un comienzo el criterio para definir a la ciclista que iría en el cupo del Team Chile sería para la mejor rankeada al 17 de octubre de 2023, cuando se le otorgó la plaza olímpica a nuestro país a través del escalafón de naciones. Sin embargo, con el paso de las semanas este criterio cambió.

Una enredada norma para definir el cupo

Una norma establecida por la Federación estableció que "en caso de empate o una diferencia poco significativa (menos de 10 puntos), se le asignará el cupo a la deportista que obtuvo mejor resultado en la prueba de Gran Fondo tanto en el Panamericano específico 2023 y Juegos Panamericanos Santiago 2023".

Aquí es donde, tal y como explica Villalón, se le está perjudicando ya que para esa fecha, la ciclista tenía solo tres puntos de ventaja por sobre Catalina Soto, quien se estaría quedando con el cupo olímpico, por tener mejores números en las pruebas del desempate que planteó la federación de forma arbitraria.

"Es una injusticia muy grande, una arbitrariedad. Siento que van en contra del deportista. Las bases de clasificación llegan el 2 de diciembre, cuando ya se habían disputado las dos pruebas. Si yo hubiese sabido entonces que los Panamericanos de Santiago eran clasificatorios para París, hubiese corrido de una manera distinta", sostuvo Villalón.

"Yo intenté ir por la medada, por eso me metí en la fuga. Después eso no resultó y pagué las consecuencias (terminó en la 16° posición), pero de haber sabido que era selectivo, hubiese adelantado a rueda igual que Catalina (fue 7°) y me hubiera bastado con superarla al final. No es justo", reclamó.

La ciclista reclama haber sido la deportista que más puntos aportó en la temporada para que Chile tuviera el cupo olímpico, que se cerró con el ranking del 17 de octubre. "Lo hice con recursos propios, actuando por mi club, no por la selección. Ese cupo es mío y me lo quieren quitar", señaló.

Los motivos para perjudicarla

Dentro de lo que denuncia Villalón, expone que "acá el asunto es claro. Es para que Catalina Soto, que entrena con el director técnico de la Federación, que es Pedro Palma, vaya a los Juegos. Se estableció este sistema de clasificación retroactiva especialmente para favorecerla a ella".

"Palma tiene una escuela de ciclismo e invita a los reportistas a unirse prometiéndoles que los llevará a la selección", apuntó.

Villalón llevó su caso a la Justicia chilena, donde presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.