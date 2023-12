Comparte

Karim Benzema vive momento críticos en Arabia, tras la dura caída ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en la fecha pasada de la Liga Saudí, se llenó de críticas, borró su cuenta de Instagram y no se ha presentado en los últimos entrenamientos del Al-Ittihad de Marcelo Gallardo.

Según lo publicado por el medio Al-Riyadiya, el ex delantero de Real Madrid se habría fugado del país sin darle explicaciones a nadie. Su bajo rendimiento y la lluvia de críticas habrían impulsado este "escape" del jugador.

Además, el francpes eliminó su cuenta de Instagram debido al hostigamiento de los hinchas, quienes lo apodaron como Ben Hazima, que significa hijo de la derrota en árabe. Todo desencadenó posterior a la goleada sufrida frente a Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 5-2.

Benzema no ha tenido el rendimiento esperado tras haber conseguido el Balón de Oro en 2022. Si bien a penas llegó desde el Real Madrid fue el líder futbolístico de su equió, en la actual temporada ha sido todo lo contrario, y tras la última derrota de su equipo, no apareció en los entrenamientos de jueves y viernes. Por si fuera poco, la prensa asegura su salida de la ciudad de Jeddah, Marcelo Gallardo fue consultado por los medios pero no se refirió al tema.

Además, sufre las constantes comparaciones con Cristiano Ronaldo, quien ha tenido un año espléndido en Arabia.

Según información del diario Marca, Benzema tiene permiso del club para salir debido a una lesión.

¿Qué deparará el futuro de Karim? Es un misterio que durante el pasar de los días se irán dilucidando nuevas aristas.