El delantero Nicolás Castillo rompió el silencio luego de que hace tres semanas protagonizara una polémica al agredir a Isaac Arévalo, entrenador de básquet de Universidad de Chile, al verlo uniformado en San Carlos de Apoquindo.

A través de sus historias de Instagram, Castillo pidió disculpas públicas por lo ocurrido y señaló que "sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho".

"Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme", añadió.

En la publicación el campeón de la Copa América Centenario con la Roja también le pidió disculpas a los hinchas cruzados y agregó que "no tengan duda que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amardo club y no volverá a pasar".