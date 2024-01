Comparte

Han pasado 19 días desde que Blanco y Negro anunció que Gustavo Quinteros no iba a continuar como entrenador de Colo-Colo. Una salida que dejó a unos contentos y a otros no tanto, pero que sin duda dejó una vacante siempre difícil de llenar.

Y no ha sido diferente para esta administración de Blanco y Negro liderada por Alfredo Stöhwing, quienes aún no han podido concretar el arribo del nuevo DT. No obstante, esa es una situación que podría definirse durante los próximos días.

Es que según información de Deportes en Agricultura el nuevo adiestrador del Cacique será anunciado entre miércoles y jueves de esta semana. O sea, en las próximas 48 horas.

Ahora bien, han sonado un sinfín de nombres para que se coloquen el buzo del cuadro albo, de los cuales muchos son voladeros de luces e incluso nunca se han contactado con ellos. Pero el que corre con mayor ventaja para arribar a Macul es Jorge Almirón. El argentino es el candidato número uno de Daniel Morón y por quien habrían apostado el todo por el todo, ya que es “un técnico copero” y el objetivo principal de los albos e avanzar en la Libertadores.

Otro de los que asoma con alguna chance para sentarse en la banca del Cacique es Vanderlei Luxemburgo. El brasileño se encuentra actualmente sin club y fue ofrecido en las últimas horas a la dirigencia de Blanco y Negro.

Ahora solo resta esperar. El reloj de arena está botando los últimos granos para poder conocer al fin el nuevo entrenador de Colo-Colo. ¿Será Almirón o habrá algún ‘tapado’?