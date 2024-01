Comparte

Colo-Colo ya tiene entrenador para el 2024. Se trata de Jorge Almirón, quien fue aprobado por unanimidad por el directorio de Blanco y Negro. Con el DT ya confirmado, ahora viene el trabajo para reforzar el plantel y cuanto invertirán respecto a ese tema.

Sobre eso habló el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien descartó que haya un aumento de presupuesto para contratar nuevos jugadores e incluso aseguró que no era necesario traer a tantos futbolistas nuevos.

“No hemos entrado todavía en el plantel, pero yo creo que no (habrá aumento de presupuesto), porque los jugadores que no continuaron eran bastante caros, por lo que se puede producir un ahorro en el plantel. Además, mi impresión personal es que no son necesarias muchas incorporaciones”, afirmó Stöhwing en un punto de prensa tras el directorio.

Asimismo, insistió en que “no se ha entrado en el tema jugadores y nadie de nosotros interviene en eso, sino que todo sale de la gerencia técnica, ellos proponen al directorio. Por lo que serán ellos los que presenten los jugadores necesarios para reforzar el plantel”.

Finalmente, aclaró que “depende del diagnóstico que haga la gerencia deportiva con Jorge Almirón para proponer los nombres y los puestos en los que hay que reforzar, pero no creo que sea necesario un refuerzo por línea, sino que mucho menos”.