En Universidad Católica siguen armando el plantel para este 2024 y el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, salió a aclarar los rumores que acercan a Felipe Gutiérrez a San Carlos de Apoquindo, lo que fue descartado por el funcionario de Cruzados durante la presentación del césped artificial que tendrá el nuevo estadio de la UC.

"Felipe tiene otros objetivos. Otras expectativas, por lo que no hemos hablado nunca de que vuelva a jugar porque está en otra etapa, en otro tiempo de su carrera", señaló el Tati en conferencia de prensa.

"No sé de dónde salió ni quién lo dijo. He hablado por otros temas con Felipe, y no está en él la idea de volver a la UC"", añadió.