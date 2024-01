Comparte

Universidad Católica realizó la presentación oficial de Nicolás Castillo como su tercer refuerzo para la temporada 2024. El bi goleador cruzado en 2016 se mostró contento por volver al club de sus amores y manifestó que dentro de sus objetivos es poder ayudar a que Fernando Zampedri rompa el récord de goles con la Franja.

"Como hincha de Católica agradezco a Fer (Zampedri) por los goles y las alegrías que nos ha dado, y hoy quiero aportar a que sea el goleador histórico", sostuvo el delantero en conferencia de prensa.

Siempre sobre el tema del récord, Castillo se dio tiempo para bromear y dijo, entre risas, "que saque a los que están arriba", haciendo alusión al máximo goleador de la UC, Rodrigo Barrera, quien luego de su paso por San Carlos vistió los colores del clásico rival: Universidad de Chile.

Sobre su retorno a Universidad Católica, el delantero detalló que el apoyo de los hinchas fue fundamental en su lucha por volver al fútbol: " "El mensaje que he recibido del hincha siempre es bueno, por todo lo que hice, por todo lo que tengo por dar. Siempre recibo el cariño de la gente y en la decisión de volver fue importante, ya estando entrenando mi cuerpo reaccionó bien, completé muchas semanas de entrenamiento".

Su lucha para volver a jugar

"Hubo incertidumbre de mi vida, hubo momentos difíciles y eso me empujó a seguir intentándolo, y quiero que él (mi hijo) se sienta orgulloso, mi familia y a la gente que no creyó que lo podía lograr. Mi compromiso es entregarme por completo al club. Todos cometemos errores, y todos hemos tenido caída, y siempre voy a querer lo mejor para el club", manifestó el ex delantero de Pumas, América y el Brujas de Bélgica.

Acerca de su condición de hincha y el resiente problema que tuvo con un técnico de básquet de Universidad de Chile, Castillo contó que "yo viajaba de niño a ver a Católica, mi barrio está todo pintado de Católica, mis amigos son de Católica, y me cuesta separar eso, pero con ayuda de profesionales he podido abrir los ojos. Hace dos años no estaba en el plantel, y era un hincha. Ahora estoy en el plantel y me traicionó en el momento y este año no pasará, estoy muy enfocado".

"Vengo a ser campeón, siempre dentro de un proceso de adaptación en el que estoy, pero estamos en Católica y tenemos que ir por todo, y ojalá poder tener el estadio y celebrarlo acá", cerró el flamante refuerzo de Universidad Católica.