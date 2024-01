Comparte

BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos de nueva enegía y baterías se convierte en Patrocinador Oficial de movilidad eléctrica de la UEFA European Football Championship 2024™ (UEFA EURO 2024™). Esta innovadora asociación con la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) marca el primer acuerdo de patrocinio con un fabricante de vehículos eléctricos en la historia del Campeonato.

El patrocinio de BYD se alinea con el objetivo de la UEFA de organizar una UEFA EURO 2024™ más ecológica y sostenible, uniendo la emoción del fútbol con un fuerte compromiso con la responsabilidad medioambiental. Estos principios coinciden con los de BYD, una marca especialista en ofrecer vehículos y tecnologías eléctricas líderes para hacer que la transición a la movilidad eléctrica sea más accesible, asequible y viable para los clientes europeos. Como socio de la UEFA EURO 2024 ™, BYD tendrá la oportunidad de llegar a una audiencia aún mayor, utilizando este prestigioso evento para mostrar su pasión por la excelencia, la evolución constante y sus colaboraciones con la industria para permitir una transición aún más rápida. Todo ello impulsado por la obsesión de BYD por el cuidado del medio ambiente y su compromiso para hacer frente al cambio climático mediante innovaciones sostenibles.

BYD exhibirá sus últimos modelos eléctricos y tecnologías de vanguardia en algunas de las sedes seleccionadas de la UEFA EURO 2024™, mostrando el compromiso de la marca de ofrecer soluciones de vehículos más ecológicas e inteligentes tanto a sus clientes como a los miles de entusiastas del fútbol que visiten estas instalaciones. Además, BYD tendrá una presencia destacada en las “fan zones” oficiales, invitando a disfrutar de las retransmisiones en directo de los partidos y de divertidas actividades sostenibles que mejorarán aún más la experiencia de los aficionados.

BYD creará una serie de eventos y oportunidades en cada mercado para que clientes, futuros clientes y los aficionados al fútbol participen, disfruten y ganen una serie de experiencias únicas que sólo serán posibles gracias a esta alianza. La marca también organizará cientos de eventos en los concesionarios oficiales de BYD de toda Europa para vivir este prestigioso campeonato junto con los aficionados al fútbol y los clientes.

Michael Shu, Director General de BYD Europa, afirmaba: "En BYD estamos encantados de patrocinar la UEFA EURO 2024™ y estamos especialmente orgullosos de ser el primer Patrocinador Oficial de movilidad eléctrica para este prestigioso evento deportivo, que nos permitirá mostrar nuestros últimos avances en vehículos eléctricos a una gran cantidad de público. Esta asociación refuerza el compromiso de BYD con la reducción de las emisiones de carbono para tener un futuro más verde, un proceso en el que la UEFA EURO 2024™ será determinante".

"Existen grandes sinergias entre nuestras organizaciones. Al igual que la UEFA, nuestro objetivo es inspirar al mundo a través de experiencias positivas e inclusivas, con un claro enfoque en la consecución de nuestros objetivos. BYD ha centrado sus esfuerzos en hacer que la movilidad eléctrica sea accesible para todos, y como socio de la UEFA EURO 2024™ presentaremos nuestra gama diversa gama de soluciones de movilidad equipadas con tecnologías que cambien la mentalidad de los aficionados de todo el mundo, allanando el camino para conseguir que el futuro de estos eventos deportivos con repercusión mundial sea más sostenible”, añadió Michael Shu.

El Director de Marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, dijo: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a BYD como socio de la UEFA EURO 2024, una marca pionera con 29 años de experiencia en tecnologías avanzadas de baterías y con una gran reputación a nivel global que le ha hecho convertirse en la mayor compañía de vehículos enchufables del mundo. Esta asociación se alinea perfectamente con la visión de la UEFA de promover una Eurocopa más ecológica y sostenible, fusionando la emoción del fútbol con el compromiso de la UEFA con la responsabilidad medioambiental".

"BYD es la abreviatura de Build Your Dreams (Construye tus sueños), una filosofía que conecta perfectamente con la Eurocopa, ya que los jugadores y los equipos persiguen sin descanso su pasión para construir sus sueños en el campo para levantar el prestigioso Trofeo Henri Delaunay en Berlín el 14 de julio", añadió Guy-Laurent Epstein.

Fundada en 1995, BYD desarrolló rápidamente una sólida experiencia en baterías recargables y se convirtió en un firme defensor del desarrollo sostenible, expandiendo con éxito la presencia de sus vehículos de nueva energía a 6 continentes, más de 70 países y regiones, y más de 400 ciudades hasta ahora. Las ventas de BYD en 2023 ascendieron a 3,02 millones de vehículos enchufables, lo que se convirtió en otro importante logro para la marca.

Desde su entrada en el mercado europeo en 2022, BYD ha extendido rápidamente su presencia mediante el establecimiento de una red formada por 230 puntos de venta oficiales en 19 países europeos y cinco innovadores modelos eléctricos: el BYD DOLPHIN, el nuevo turismo del segmento C de la marca con 150 kW/204 CV y una autonomía de 427 km[1] en ciclo combinado; el BYD ATTO 3, un SUV del segmento C con 150 kW/204 CV y una autonomía de 420 km1 en ciclo combinado; el BYD HAN, una elegante berlina del segmento E con 380 kW/517 CV y una autonomía de 521 km1 en ciclo combinado; y el BYD TANG, un SUV con capacidad para 7 pasajeros con una potencia de 380 kW/517 CV y una autonomía en ciclo combinado de 400 km1. De cara a 2024, BYD tiene previsto introducir tres nuevos modelos en Europa, enriqueciendo aún más su gama de productos. No sólo esto, sino que DENZA, la marca premium de BYD, también está a punto de debutar en Europa, marcando otro hito en la expansión global de BYD.

Con el firme compromiso de "Enfriar la Tierra en 1 °C", BYD se compromete a reforzar su estrategia de expansión mediante la colaboración con importantes socios locales en Europa. Esto ayudará a facilitar la transformación ecológica del transporte en toda Europa y potenciará un desarrollo más sostenible a nivel mundial.

Sobre BYD

Fundada en febrero de 1995 y presente en Europa desde 1998, BYD es el mayor fabricante mundial de vehículos enchufables acumulando más de 6 millones de unidades vendidas. Con presencia en 70 países y 400 ciudades, desempeña un papel muy relevante en industrias relacionadas con la automoción, la electrónica, las energías renovables y el transporte ferroviario.

BYD es una multinacional tecnológica de capital privado titular de más de 28.000 patentes que ha focalizado su estrategia en el desarrollo de innovaciones que comprenden la fabricación de baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores. BYD cuenta con 90.000 ingenieros en su plantilla de más de 600.000 empleados, que desarrollan su labor en más de 30 parques industriales y 11 centros de investigación, generando una media de 15 patentes propias cada día.

El objetivo de BYD es ofrecer soluciones capaces de mejorar la vida de las personas a través de la creación de un ecosistema completo de energía limpia que reduzca la dependencia mundial de los combustibles fósiles. En los últimos años, ha desarrollado importantes avances tecnológicos, como la Blade Battery, la e-Platform 3.0 y la tecnología Cell to body.