Luego del triunfo de la Roja sub 23 sobre Bolivia, en un amistoso previo al inicio del Preolímpico de Venezuela, Nicolás Córdova, entrenador de Chile se mostró conforme con el juego mostrado por sus pupilo.

"La verdad es que se ha avanzado mucho en estos 20 días. Creo que se vio una idea clara de juego y eso habla de que la gran mayoría está entendiendo lo que estamos proponiendo y eso me tiene tranquilo", sostuvo el entrenador.

"Sabemos que después la exigencia a nivel sudamericano es distinta, este fue un partido distinto, estábamos en nuestro complejo, ellos venían viajando ayer, hay hartas circunstancias que no juegan al día del partido, pero bien y muy contento", añadio.

"Lo importante es que los jugadores entiendan lo que estamos buscando. Al final los entrenadores tenemos la potestad de poder decidir nuestra manera de jugar, pero es irrelevante si el jugador no lo entiende. Creo que eso me tiene muy tranquilo, que los jugadores han ido entendiendo, avanzando, han ido comprendiendo mejor el juego y eso es lo que al final nos va a hacer competir en el preolímpico", aseguró Córdova.

Además, el técnico de la Sub 23 expresó que "lo que más me importa es el rendimiento colectivo, que se conecten entre ellos, que las miradas, cuando alguein tiene el balón, se conecten en algún espacio, que puede ser dentro o en profundidad, esas situaciones son las que más me preocupan en general. Después, los rendimientos individuales, cuando uno tiene unsistema colectivo aceitado, lo otro aparece por si solo".

Para finalizar, Córdova indicó que de cara al debut de Chile este 21 de enero, "estoy super tranquilo, afortunadamente he aprendido con los años a manejar estos momentos y sé que cuando queden menos días va a ir subiendo esa adrenalina. tenemos que llegar bien, sabiendo lo que tenemos que hacer. Los partidos son distintos, por los rivales, por la calidad, por los mismos resultados y las necesidades de cada equipo. Hay que ir partido a partido en este tipo de torneos".