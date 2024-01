Alejandro Tabilo (82°) sigue luciéndose en Australia. Es que el chileno ganó su quinto partido consecutivo en el ATP de Auckland tras imponerse ante el francés Arthur Fils (35°) y se inscribió en la final del torneo.

En un duelo que duró una hora y 49 minutos, el nacido en Canadá logró continuar con su positiva racha y venció por parciales de 6 a 2 y 7 a 5 al joven francés de 19 años, instalándose en la final del torneo.

Recordemos que Tabilo inició el torneo en la qualy, superando al estadounidense Patrick Kypson. Ya en el cuadro principal venció a Borna Gojo, Batic Van de Zandschulp, Cameron Norrie (se retiró) y a Fils para meterse en la definición por el título.

En el duelo final por la corona, el chileno se enfrentará al japonés Taro Daniel (74°), con quien no registra duelos. El asiático sorprendió en las semifinales al superar al joven estadounidense Ben Shelton (16°).

La gran final para Tabilo y Daniel está programada para este viernes a las 22 horas de Chile, donde el chileno logró asegurar el puesto 59 en el ranking ATP, el mejor de su carrera.

Remember the name 🇨🇱



Alejandro Tabilo upsets Arthur Fils 6-2, 7-5 to reach the @ASB_Classic final in Auckland.#ASBClassic pic.twitter.com/IRyh1IIwZd