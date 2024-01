Comparte

A su salida de Juan Pinto Durán, donde volvió jugar un partido de fútbol luego de cuatro meses en la victoria 2-0 de Chile sobre el equipo del Sifup, Arturo Vidal se refirió a los avances en las negociaciones para volver a Colo-Colo.

"Ahora estamos, ahora ya. Ayer hablé con él (Stöhwing) un rato, está todo bien. Si saben. Ahora vamos a empezar a conversar bien. Hubiese querido otra cosa pero nada, para adelante, feliz. Ojalá que pronto se llegue a un acuerdo", señaló el bicampeón de América con la Roja.

Vidal aprovechó el momento de mandar un recado a la prensa y pidió que "no hablen más de mi edad, de mis lesiones, ni busquen cosas".

"Si vuelvo a Colo-Colo vuelvo porque estoy en un buen nivel. Escuché por ahí que decían que vuelvo a Colo-Colo porque estoy lesionado, no vuelvo porque estoy lesionado, si vuelvo, es para volver a poner a Colo-Colo donde se merece en Sudamérica, a dejar una buena imagen", añadió el ex Barcelona .

También quiso marcar diferencias con otros jugadores de la generación dorada que no han vuelto al fútbol chileno en un buen nivel. "No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. Yo no vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo-Colo", expresó.

Por último, Vidal se mostró contento luego de volver a las canchas en la victoria 2-0 de Chile sobre un combinado del Sindicato de Futbolistas Profesionales. "Muy feliz, cuatro meses para volver a jugar un partido, se logró, lo logré con la gente acá que me apoyó mucho, que han estado esto cuatro meses apoyando y me voy feliz", sentenció.