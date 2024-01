Comparte

Luego de que Universidad Católica oficializara el fichaje del lateral chileno Guillermo Soto, los Cruzados compartieron un registro con las primeras palabras de su nuevo refuerzo como futbolista de la UC.

A través de un video publicado en las redes sociales del club, Soto señaló: "Me siento muy feliz e ilusionado de ponerme a trabajar pronto. A la mayoría de mis compañeros los conozco".

"Ilusionado de lo que pueda ser este año, conseguir cosas importantes. Estoy en un equipo grande, es primera vez que juego en un equipo grande, así es que estoy muy contento y con muchas ganas de trabajar", agregó el lateral formado en San Carlos de Apoquindo.

Volver al club que lo formó

"Viví toca mi formación acá en Católica, por cosas destino tuve que salir y ahora estar de regreso. Ver a la gente con la que compartí muchos años, la verdad es que me sentí muy alegre de volver a verlos, conversar con ellos y también por familia, que me acompañó en todo ese proceso, se esforzaron un montón para en un momento no lograrlo y ahora si tener esa posibilidad la verdad es que es gratificante", añadió el defensor.

"Me siento más maduro, fue una vuelta larga antes de estar acá. Pasé por algunos equipos competitivos, ligas competitivas, así es que creo que llega en mi mejor momento esta oportunidad y quiero trabajar mucho, creo que vengo a aportar con eso, muchas ganas, mucha actitud y contagiar a mis compañeros", sostuvo.

"Agradecido de los buenos deseos, las buenas palabras. Estoy contento de estar de vuelta y espero devolver todo ese cariño dentro de la cancha y rápidamente ponerme a trabajar y conseguir resultados, cosas importantes para que el hincha esté contento", sentenció.

Con pasos por Rangers, Barnechea, Palestino y Huracán de Argentina, Guillermo Soto vuelve a Universidad Católica luego de jugar junto a Ángelo Henríquez en el Baltika de la Premier League de Rusia, club donde disputó 848 minutos en 13 partidos.