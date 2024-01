Comparte

A mediados de este año se realizarán los Juegos Olímpicos de París 2024 y el mundo del fútbol se ilusiona con las grandes estrellas que podrían decir presentes en la cita de los anillos. En Francia, el delantero del PSG Kylian Mbappé señaló que jugaría con su selección "con mucho gusto", mientras que en Argentina, el técnico de la sub 23, Javier Mascherano, dejó la puerta abierta para Lionel Messi y Ángel Di María.

Cabe recordar que cada selección puede convocar hasta tres jugadores de más de 23 años para competir en las olimpiadas.

"He llegado a un punto en mi vida y mi carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me dejaran hacerlo iría con mucho gusto pero si no es posible lo entendería”, aseguró Mbappé en entrevista con revista GQ.

"Para cualquier deportista los Juegos Olímpicos tienen un lugar especial y yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa como el de un jugador importante", añadió el delantero.

Por su parte, Javier Mascherano aseguró en entrevista con DSports Radio que "Leo (Messi) y Ángel (Di María) se ganaron la posibilidad de elegir. Si ellos quieren jugar en los Juegos Olímpicos lo pueden hacer. Tengo entendido que Ángel dijo que su cierre es con la Copa América, aunque también sería un lindo cierre en los Juegos".

Mientras que Franca ya tiene asegurado un cupo en las próximas olimpiadas por tratarse del país anfitrión, Argentina definirá su suerte en el preolímpico de Venezuela 2024, donde integra el grupo B junto a Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.