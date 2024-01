Comparte

Los hinchas de Universidad Católica encendieron las redes sociales con la sorpresiva visita de José Pedro Fuenzalida a San Carlos de Apoquindo. El jugador más ganador con los Cruzados aprovechó sus vacaciones para ver los avances del nuevo estadio de la UC.

Con casco y chaleco reflectante, el otrora capitán cruzado recorrió las obras de San Carlos de Apoquindo para conocer in situ cómo avanza la nueva casa de Universidad Católica.

El gran José Pedro Fuenzalida estuvo presente, visitó los avances de obras del nuevo estadio de Universidad Católica y fue parte del #ElSueñoCruzado🏟️ pic.twitter.com/0sdgpqiUHK — Universidad Católica (@Cruzados) January 17, 2024

Eso sí, antes recorrió el Complejo de Fútbol Raimundo Tupper y posó con la indumentaria de entrenamiento de la Franja para el lente de Cruzados. "No, no es un refuerzo, nos encantaría, pero esta vez se trata de la visita del más ganador en nuestra historia", titularon la foto del ex capitán cruzado.

Fuenzalida vive en Estados Unidos junto a su familia desde fines de 2022, año en que dejó Universidad Católica y comenzó a estudiar en norteamérica.