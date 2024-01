Comparte

El presidente de Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, conversó con la prensa en su llegada al aeropuerto de Carrasco en Montevideo y se refirió a los avances en las negociaciones con Arturo Vidal, a las posibles salidas de Brayan Cortés y Carlos Palacios, y a la conformación del plantel para esta temporada..

Sobre su viaje a Uruguay, Stöhwing señaló que llegó a tierras charrúas "para estar con el plantel, con el nuevo cuerpo técnico. Estar en los siguientes amitosos, el de hoy y el del lunes. Espero poder quedarme. Así es que siempre es interesante estar cerca de ellos".

"El tema de Arturo Vidal, se han profundizado las negociaciones y yo creo que estamos cerca pero quedan detalles que siempre son importantes", aseguró el presidente de Blanco y Negro.

Al ser consultado si la extención del contrato es un obstáculo para el ansiado retorno de Vidal, Stöhwing fue claro en decir que "no, eso está bastante claro: es por un año. Son algunos otros detalles, siempre hay una serie de cosas y hay que afinarlos por completo".

"El contrato de un jugador como Arturo Vidal es complejo y largo, y hay que terminar todos los detalles antes de que se pueda incorporar al club. Yo no creo que alcance a venir para acá", agregó.

La situación de Cortés y Palacios

También se refirió a la tardanza en la contratación de refuerzos para este 2024 y sostuvo que "no tienen ninguna relación con lo de Arturo, sino que Jorge, con mucha razón, quería tener un buen diagnóstico sobre el plantel actual y, por lo tanto, estamos empezando a conversar sobre eso, nos estamos moviendo y viendo algunas alternativas".

Ante la pregunta sobre si la inminente llegada de Arturo Vidal al Monumental sería un salto de categoría para el plantel de Colo-Colo, el dirigente albo reconoció: "esa es la idea. Para eso estamos haciendo este esfuerzo. Ojalá que esté bien médicamente para que pueda aportar en toda su plenitud. así es que, contentos de que ojalá se pueda dar esta alternativa".

En la misma instancia negó tener alguna información sobre los rumores de la salida de Carlos Palacios a Boca Juniors. Además, explicó sobre la situación de Brayan Cortés y el interés de Estudiantes de La Plata, "he escuchado rumores pero no tengo nada formal y no ha llegado nada formal al club. Lo que nosotros vamos a exigir, en caso de que hubiera, porque nosotros queremos quedarnos con Brayan, él tiene una cláusula de salida, si alguien la paga al contado, se puede ir".

El presidente de Colo-Colo confirmó que el club pagó finalmente la multa a los representantes de Pablo Solari para poder levantar la sanción de fichajes que le había impuesto la FIFA.

"Se sigue trabajando, Tiene mucha importancia para nosotros. Venimos a conversar con Jorge en profundidad sobre eso y tratar de cerrar el plantel", sentenció.