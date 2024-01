Comparte

Este 03 y 04 de febrero el equipo chileno de Copa Davis se medirá ante Perú por el repechaje para el grupo mundial en el Court Central del Estadio Nacional. Esta tarde terminaron los trabajos para dejar lista la cancha dura que pidió el capitán nacional, Nicolás Massú, para enfrentar a los peruanos.

"Estamos muy contentos porque luego de semanas de esfuerzo y de trabajo ya podemos decir que las dos canchas, tanto la del Court central Anita Lizana, como la de entrenamiento, están terminadas, por lo tanto, cumplimos con el plazo que nos entregó la Federación Internacional de Tenis, que el plazo era el 26 de enero, por lo tanto, terminamos bastantes días antes", señaló el gerente general de la Federación de Tenis de Chile, Andrés Otero.

"Y también, lo más importante, cumplimos con el requerimiento deportivo que nos pidió nuestro capitán, Nicolás Massú, para cumplir con algo que es esencial en la Copa Davis, que es la ventaja deportiva. No olvidemos que nuestros principales singlistas hoy vienen de jugar la temporada de cemento en Australia, además que hace mucho tiempo que no juegan en arcilla, Jarry, si no me equivoco, desde Roland Garros, mientras que los peruanos, salvo Varillas, jugaron con mucho éxito el Challenger de Buenos Aires, esto evidentemente desde lo deportivo beneficia mucho a nuestros jugadores", añadió.

Acerca de los trabajos realizados, Otero explicó que "Lo primero fue poner una capa protectora para que las canchas de arcilla no se dañaran. Luego vino el asfalto, que tuvo que descansar siete días para liberar los gases para luego poner la pintura deportiva, con siete capaz que permiten tener una cancha de primer nivel, que no tiene nada que envidiarle a las principales del circuito ATP en cuanto a esta superficie dura".

"A partir del fin de semana comienzan los entrenamientos oficiales y nuestros jugadores tienen todo para prepararse de la mejor manera", sentenció.