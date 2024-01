Comparte

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, eñaló que está seguro de que el Manchester City incumplió el fair play financiero en 2019, año en que el club inglés fue castigado sin poder participar en campeonatos europeos por dos años, sanción revocada tras la apelación de los ciudadanos al Tribunal de Arbitraje Europeo.

En una entrevista con el diario británico, el máximo dirigente del fútbol en el viejo continente sostuvo que cree que la sanción contra los celestes era correcta.

"Sabemos que estábamos en lo cierto. No hubiéramos decidido lo que decidimos si no estuviéramos en lo cierto", dijo Ceferin. "Como abogado en casos durante 23 años, sé que a veces ganas un caso que estás seguro que vas a perder y viceversa. Simplemente tienes que respetar la decisión democrática de la corte", añadió.

Durante el 2023, la Premier League denunció 115 irregularidades financieras cometidas por el Manchester City entre 2009 y 2018, lo que supondría posibles sanciones en el futuro que podrían traer resta de puntos e, incluso, la pérdida de la categoría.

"No quiero hablar sobre el caso de Inglaterra, pero confío que la decisión de nuestro organismo independiente -el que dictaminó la sanción de no poder competir en Europa- fue correcta", apuntó.

"Entiendo a los aficionados, porque quieren saber qué es lo que ocurre y cuáles van a ser las consecuencias, pero no quiero entrar en este caso en concreto porque no sé con lo que tiene que lidiar la Premier League. No quiero criticar nada porque no sería justo", sentenció.