El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar que está será su última temporada dirigiendo a los Reds. El alemán hizo el anuncio en un video publicado en las redes sociales del club y sostuvo que ya no tiene la misma energía para continuar al mando del equipo.

"Dejaré el club al final de la temporada. Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentarlo", señaló el alemán.

"Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta la ciudad, amo todo lo relacionado con nuestros seguidores. Amo al equipo, me encanta el personal, me encanta todo. Estoy tomando esta decisión. Probablemente te muestra que estoy convencido de que es la decisión que tengo que tomar", añadió.

Acerca de los motivos que lo llevaron a poner un fin en su historia con el Liverpool, Klopp sostuvo que "estoy ¿cómo decirlo? Me estoy quedando sin energía. Ahora no tengo ningún problema. Creo que por más tiempo que pase, tendré que anunciarlo en algún momento pero por ahora estoy completamente bien pero sé que no puedo volver a hacer el trabajo una y otra vez".

"Todos los años que pasamos juntos, después de todo este tiempo, de todo lo que pasamos juntos, creció el respeto por mi, el amor por mi y lo menos que les debo es la verdad, y esta es la verdad", concluyó.