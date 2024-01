Comparte

El volante de Universidad de Chile Emanuel Ojeda conversó con Deportes en Agricultura acerca del momento actual de la U, cómo se adapta el equipo a la idea de su nuevo técnico, Gustavo Álvarez, a los diferentes referentes al interior del plantel azul y a los objetivos del equipo para la presente temporada.

"La U es un equipo muy grande que siempre va a optar a campeonar. Vamos paso a paso pero yo creo que al ser un equipo tan grande siempre hay que aspirar al campeonato", comenzó diciendo el argentino.

Un equipo protagonista

"Hay un plantel muy bueno, de buenas personas. Se formó un buen grupo rápido, los refuerzos se acomodaron rápido al grupo y se ve la unión, se ve dentro de la cancha y yo creo que eso es una pieza clave a la hora de jugar. Cada técnico tiene su forma de entrenar, de jugar. Ahora estamos siendo más intensos a la hora de tener la pelota, y a la hora de no tener la pelota y yo creo que eso se nota en los partidos", añadió.

En esa misma línea, Ojeda sostuvo que "el técnico nos dio una idea clara desde que llegó y se nota en la cancha. Tenemos las herramientas para cumplir distintos tipos de juego del rival, distintas formaciones y eso es muy importante. En cuanto a la posición en la que me tocó jugar, me siento cómodo saliendo desde atrás. Tenemos a Chelo en el medio que te facilita salir jugando. Tenemos las herramientas para solucionar y poder sacar los partidos adelante".

"Lo que apuntamos este año es ser un equipo protagonista, tener la pelota, presionar alto. Tenemos los jugadores para hacerlo. Creo que con los refuerzos que llegaron vamos a tener un gran año, vamos a buscar tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, de ser protagonistas todos los partidos, salir a buscarlos sea de local o de visitante y eso de a poco se va a ir mejorando, toma tiempo, no veníamos jugando de esa manera", explicó sobre los cambios que ha tenido el juego de la U de la mano de Álvarez.

Volver al Nacional

Sobre la vuelta al Estadio Nacional, Emanuel Ojeda señaló que "yo creo que la gente y la localía influye mucho, la U mueve mucha gente y eso se siente. Se siente el aliento, cuando las cosas no salen bien se siente el apoyo de la gente y eso sirve para motivarte de otra manera y levantar el partido".

A la hora de analizar lo que es compartir cancha con Marcelo Díaz, el volante manifestó que Care' Pato "te da mucha tranquilidad porque sabes que siempre lo tienes dispuesto a resolver y que con un toque te limpia la jugada, es una ventaja que tenemos ahora".

Acerca de la posición más retrasada en el armado del fútbol de la U, Ojeda explicó que "El día del clásico me tocó jugar a mí ahí, quizás en otro partido cambiemos o se cambia la formación, depende de como juega el rival. Uno tiene que estar a disposición del técnico, donde se necesite y yo creo que cualquiera de los dos puede jugar en las dos posiciones. En Rosario no jugué nunca atrás, siempre arrancaba desde más adelante pero me sienta bien arrancar desde abajo y darle la salida al equipo, pero me gusta más jugar desde más adelante".

"Es un campeonato competitivo. Siento que todos los rivales que vienen a enfrentar a la U le dan un plus, siempre se hacen buenos partidos. Me gusta la Liga Chilena y apuntamos a seguir un tiempito más", dijo sobre el Campeonato Nacional.

Los objetivos para 2024

También tuvo palabras para lo que será el próximo apretón de la U, ante Coquimbo Unido este martes a las 20 horas: "Va a ser un partido difícil. Tienen buenos jugadores, pero nosotros tenemos las herramientas para solucionar todo tipo de problemas dentro del partido. Estos amistosos sirven para agarrar ritmo, la idea del técnico y mejorar lo que venimos haciendo".

A la hora de trazar los objetivos de Universidad de Chile para este 2024, Ojeda no se confunde y plante que los Azules deben ir a pelear si o si el título. "El objetivo siempre es el mismo en este equipo, siempre hay que apuntar al campeonato".

Respecto a lo que sucedió el año pasado, Ojeda expuso que "quizás en la segunda ronda se nos hicieron más complicados los partidos, los rivales venían a enfrentarnos de distinta manera, teniendo en cuenta lo que había pasado en la primera ronda. Yo creo que fue un poco más eso que otra cosa porque el equipo fue siempre el mismo, pero creo que los rivales venían con otra mentalidad para enfrentarnos en la segunda rueda".

"Tenemos muchos jugadores de experiencias, importantes del fútbol chileno e internacional. Está Marcelo Díaz, Matías Zaldivia que ya fue capitán, Cristopher Toselli, Leandro Fernández, jugadores que cualquiera podría portar la jineta sin importar de que equipo vienen. Acá lo importante es cómo se manejan con el grupo y el manejo que tienen", sentenció sobre los posibles capitanes de la U este 2024.