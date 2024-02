Comparte

Luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, presidente de la SADP a cargo de Colo-Colo salió a responder los cuestionamientos de Aníbal Mosa y se refirió a posibles refuerzos para el plantel del Cacique.

"No me gustan las polémicas, le hacen mal al club. Así es que yo trato de evitarlas. No me llama mucho la atención, como ustedes saben Aníbal Mosa tiene una obsesión por llegar a ser presidente del club y por lo tanto todos los años empieza a esta altura una campaña por tratar de hacerse popular con una serie de opiniones bastante desafortunadas con miras a abril, así que no me extraña", expresó Stöhwing a la salida de la reunión de directorio de Blanco y Negro.

"Lo que si me extraña poderosamente es que alguien que encabezó una de las peores administraciones en la historia del club, en que perdió al rededor de 15 millones de dólares, que todavía estamos pagando eso y tratando de hacer un esfuerzo para tratar de recuperar las finanzas del club y la principal razón por la que no podemos acceder a refuerzos mayores es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su periodo, que nos dejó con un hoyo de 15 millones de dólares, que si los tuviéramos podríamos hacer maravillas y además estuvimos a punto de irnos a la Primera B, así que hablar sobre como se deben hacer las cosas, me parece que no tiene respaldo moral para hacer esas cosas", añadió el dirigente de Colo-Colo.

En lo estrictamente deportivo, Alfredo Stöhwing señaló que "Se discutió ampliamente el tema deportivo y estamos analizando la situación. Ustedes saben que nuestro director técnico está analizando al plantel, tiene una muy buena opinión de los jugadores que tenemos, lo mismo dijo hoy Arturo (Vidal), que con este plantel estamos bastante bien, pero efectivamente vamos a tratar de reforzar en una o dos posiciones y estamos buscando alternativas de jugadores para presentarle al director técnico".

"Mi impresión es que (Almirón) ha analizado mejor el tema defensivo y se siente bastante conforme con la defensa que tenemos, así es que, más bien los refuerzos irán en la parte más de adelante", añadió.

"Hemos ido al rtmo de nuestro entrenador, está conociendo el plantel y hemos ido resolviendo las peticiones de él. Traimos a Arturo Vidal, él estaba muy contento y ahora estamos esperando sus instrucciones para el siguiente fichaje", sentenció sobre los eventuales refuerzos de Colo-Colo para este 2024.