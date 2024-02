Comparte

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se mostró a favor de la nueva fórmula de la ANFP por los cupos de extranjeros, la cual propone la inscripción de seis jugadores foráneos en las plantillas de los clubes, pero que solo puedan coincidir en cancha. Esto para evitar una posible paralización por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

“Apoyamos la mantención de la norma de cinco, luego hemos apoyado las gestiones que ha hecho el directorio para la búsqueda de un acuerdo en esta materia. Me tocó estar en un grupo de conversación con el Sifup. Obviamente las reglas de los campeonatos deben ser aprobadas por el consejo de presidentes, no por el Sifup, pero me parece válido e importante tener su opinión”, dijo el mandamás cruzado en conferencia de prensa.

“En esas conversaciones se discutió esta posibilidad y tener una solución híbrida o que deje a las partes tranquilas que es la de seis extranjeros con cinco en cancha. No es algo que a mí me guste mucho porque se genera ese riesgo de errores…”, añadió.

Por esta razón, Tagle advirtió que “uno de los temas que se va a conversar es cómo establecer algunos procedimientos para que no se produzcan esos errores, no haya riesgos. Uno sabe cómo está el técnico, con la adrenalina en la cancha todo es posible. Hay grandes técnicos que han cometido esos errores y uno no quiere que los torneos se ganan con ese tipo de discusiones”.

Por último, el presidente de Cruzados afirmó que, de aprobarse esta propuesta, espera que se solucione esta problemática. “Nosotros somos actores de esa fórmula de acuerdo, así que obviamente la vamos a apoyar. Entiendo que hay un apoyo bastante generalizado y hay que ver lo que finalmente ocurre. Esperamos que eso se apruebe y se solucione ese potencial conflicto”, cerró.