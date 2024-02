Comparte

Luego de la presentación de Arturo Vidal en el Estadio Monumental, Aníbal Mosa conversó con la prensa y respondió las acusaciones del presidente de Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, sobre su administración cuando estuvo al mando del Cacique y los albos casi pierden la categoría.

Que cuente la verdad

“Me llama la atención lo delicado de cutis que está Alfredo. Lo que dije ayer fue una descripción de hechos que han ocurrido en el tiempo y que son bastante fáciles de comprobar. Si él decidió abrir el baúl de los recuerdos y sacar la historia de cuando tuvimos que pelear el descenso, le recuerdo que él estaba también en ese directorio“, comentó.

“En el año 2019 y 2020 él y los mismos compañeros que tiene sentados con él estaban en el directorio y estuvieron de acuerdo en todas las decisiones que tomamos y fueron por unanimidad. Si va a contar la historia del descenso, debería contar la historia completa; cómo partió y cómo terminó“, añadió.

Sobre los supuestos 15 millones de dólares perdidos durante su administración, Mosa descartó que se hubiera perdido esa cantidad de dinero y le dijo a Stöhwing que “no le falte a la verdad porque los valores de 15 millones de dólares que él dice es mentira, no hay que mentirle a la gente, no está ni cerca de los valores que perdimos en esa fecha. Ocurrieron porque el año 2019 el campeonato terminó siete fechas antes, porque el 2020 jugamos la mayoría de los partidos sin público, enfrentamos una de las pandemias más fuertes que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años”.

“Entonces, me parece un poco vergonzoso que se quiera restar de esa responsabilidad. Yo asumo la mía, como presidente en esa época, pero no gobernaba solo, había más directores y los directores que representa Alfredo, participaban de las decisiones, que fueron por unanimidad. sacarle el poto a la jeringa no corresponde. Hoy estamos celebrando la vuelta del King, no es un tema para polemizar, no entiendo qué le dolió tanto que dije yo que no sea verdad. Que deje de ver tantas películas de vampiros o terror, porque está viendo fantasmas por todos lados”, expresó.

“Nosotros enfrentamos un déficit de 4.000 o 4.500 millones de pesos por la falta de borderó. No hubo otra merma que no fuera el borderó porque jugamos la mayoría de los partidos sin público, que fue algo que le pasó a la mayoría de los clubes del fútbol chileno, no solo a Colo-Colo”, señaló.

“Si quiere contar la historia de cuál fue el camino que nos llevó a ese fatídico día, donde él no estaba y el único que estaba dando la cara era yo, con Harold Mayne-Nicholls, entonces, si quiere contar la historia, que la cuente completa. El fue parte de las decisiones que se tomaron por unanimidad, están disponibles las actas. Si él quiere ocultar su ineficiencia echándome la culpa de que casi perdemos la categoría, creo que debería buscarse otros argumentos, y si quiere utilizar esos, que cuente la historia completa”, sentenció.

El paro del Sifup

Sobre el llamado a paro del Sifup luego de que el Consejo de Presidentes de la ANFP mantuviera la decisión de aumentar a seis los extranjeros en cancha por equipo, Mosa aseguró que “La ANFP debe buscar un acuerdo con el Sifup, sería muy dañino entrar en un posible paro, la responsabilidad es de la ANFP y el Sifup”.

“Se nos planteó una propuesta de la ANFP y nosotros estábamos de acuerdo con encontrar cualquier solución para no llegar a un paro que nos perjudica a todos. Los clubes tenemos que conversar y buscar un término medio, caer en una huelga antes que parta el campeonato es pegarnos un disparo en los pies, todos. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, a buscar un consenso para no llegar a un posible paro que le va a hacer muy mal a los jugadores y a las instituciones”, cerró.