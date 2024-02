Comparte

Durante la última semana se conoció una noticia que sorprendió al mundo motor. Es que Lewis Hamilton, tras once años, dejó Mercedes para representar a Ferrari durante 2025. Un hecho que generó diversas reacciones, pero faltaba la del protagonista. Las palabras de Hamilton.

Y aquellas declaraciones del piloto británico llegaron durante esta jornada mediante un comunicado, donde Hamilton confirmó su salida de la escudería alemana.

“Han sido unos días locos y llenos de emociones muy diversas. Pero, como todos saben, después de 11 años increíbles en el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ha llegado el momento de comenzar un nuevo capítulo en mi vida y me uniré a la Scuderia Ferrari en 2025”, se empieza leyendo en el comunicado.

“Me siento increíblemente afortunado después de lograr cosas con Mercedes que solo podía soñar cuando era niño. Ahora tengo la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia pilotando un Ferrari rojo”, añadió el piloto británico.

Luego, Hamilton recordó que “Mercedes ha sido una gran parte de mi vida desde que tenía 13 años, por lo que esta decisión ha sido la más difícil que he tenido que tomar. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos y muy agradecido por el arduo trabajo y la dedicación de todas las personas con las que he trabajado a lo largo de los años. Y, por supuesto, de Toto (Wolff), por su amistad, orientación y liderazgo. Juntos hemos ganado títulos, batido récords y nos hemos convertido en la asociación piloto-equipo más exitosa en la historia de la F1. Y, por supuesto, no puedo olvidar a Niki (Lauda), que fue un gran seguidor y a quien todavía extraño todos los días”.

Tras agradecer a todo quienes componen Mercedes, Hamilton señaló que “es el momento adecuado para hacer un cambio y asumir un nuevo desafío. Todavía recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me uní a Mercedes por primera vez en 2013. Sé que algunas personas no lo entendieron en ese momento, pero hice bien en dar el paso entonces y es la sensación que tengo de nuevo ahora. Estoy emocionado de ver qué puedo aportar a esta nueva oportunidad y qué podemos hacer juntos”.

No obstante, el piloto aclaró que “en este momento no estoy pensando en 2025. Mi atención se centra en la próxima temporada y en volver a la pista con Mercedes. Estoy más motivado que nunca, más en forma y concentrado que nunca y quiero ayudar a Mercedes a ganar una vez más. Estoy 100% comprometido con el trabajo que necesito hacer y decidido a terminar mi asociación con el equipo en lo más alto”.

“Gracias a todos los que han estado en este viaje conmigo. Todos me han animado mientras perseguía mis sueños y espero poder seguir haciéndoos sentir orgullosos. Como siempre, les envío mi amor y energía positiva”, cerró.