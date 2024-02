Si bien aún quedan dos años, ya comienzan a definirse algunos detalles de la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que la FIFA, además de confirmar el estadio que albergará el partido inaugural, también confirmó el recinto deportivo que recibirá la final, donde todos quieren llegar.

A través un video protagonizado por Gianni Infanito, el ente rector del fútbol mundial anunció que la final del Mundial se disputará en el New Yersey Stadium de Nueva York, el cual ha sito testigo de diferentes escenarios deportivos, entre ellos, la final de la Copa América Centenario que ganó Chile en 2016.

El estadio, hasta la fecha, cuenta con una capacidad de más de 80 mil personas y fue reinaugurado, con este nuevo nombre, en 2010.

🥁 The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey!#WeAre26 pic.twitter.com/VIuAvYxOMV