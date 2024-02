Comparte

Este domingo Colo-Colo y Huachipato jugarán la Supercopa del fútbol chileno y los precios de las entradas para dicho partido que se disputará en el Estadio Nacional causó la molestia de Arturo Vidal.

Y es que pese al descuento especial que ofreció la ANFP a aquellos fanáticos que se inscriban en el Registro Nacional de Hinchas, al King no le pareció el excesivo precio de los tickets para el primer partido oficial de la temporada 2024 en el fútbol chileno.

“No me había dado cuenta que están tan caras, los hueones desubicados. Pero no es Colo-Colo el dueño del partido, es la ANFP”, sostuvo Vidal al enterarse en vivo por su canal de Twitch del precio de las entradas que van desde los $16.500 a los $77.000 (precio adulto).

Pero el ex Barcelona no se quedó ahí y cuestionó “¿el año pasado cuánto valían las entradas para la Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata”.

El precio de las entradas va desde los $3.300 para los niños, hasta los 77 mil pesos chilenos. Cabe mencionar que el descuento de la ANFP es válido solo para los adultos y dejan la entrada más económica a $12.500, mientras que la más cara queda en 67 mil pesos.