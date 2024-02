Comparte

El goleador del fútbol chileno, Esteban Paredes, se refirió a la vuelta de Arturo Vidal al Monumental y destacó que se tiene que valorar el liderazgo y la trayectoria del bicampeón de América con la Roja.

En entrevista con el streaming Mediapunta, el ex capitán del Cacique señaló que Vidal “Fue campeón en todos lados. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que quererlo… Estuve hace unos días en el Monumental, hablo siempre con Arturo Vidal, él tiene muchas ganas. Sabemos que es un tipo, un líder. Lo he visto entrenar, lo he visto jugar. No se le nota que estuvo sin jugar mucho tiempo, anda muy bien de la rodilla“.

“Cuando terminó el entrenamiento, Arturo se va para donde el preparador físico. Arturo viene y les dice a todos ‘muchachos, vamos, todos a hacer pasadas’, y todos fueron”, añadió el goleador.

Para finalizar, Paredes recordó los momentos en que coincidió con el King defendiendo los colores de la selección chilena: “Éramos compañeros de habitación y no sabes lo que sufría, él se infiltraba, ¿para qué? Para jugar por Chile. La gente, después, lo critica. Realmente somos muy chaqueteros”.