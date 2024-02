Comparte

En la previa del duelo de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Godoy Cruz, Arturo Vidal se mostró con la confianza a tope para enfrentar al Tomba este jueves en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

“Lo más importante es ganar, pero iré con todo para hacer un golcito. Contra Unión no me quedó ninguna, en una le di el pase a Parra”, sostuvo el ex Barcelona en su cuenta de Twitch.

Sobre el duelo ante Godoy Cruz, Vidal señaló que “va a ser un lindo partido, será intenso, llega bien Godoy Cruz. Va a ser a muerte. Ojalá que el estadio esté lleno lleno, quiero que seamos locales, la gente de Colo-Colo va a llenar”.

También aprovechó de repasar lo que fue el triunfo del Cacique por 3-0 sobre Unión Española en el primer partido del Campeonato Nacional. “Tuvimos hartas ocasiones y lo bueno es que cualquiera de nosotros puede hacer goles, porque atacamos con harta gente“, aseguró Vidal.

Para finalizar, tuvo palabras para el rendimiento del plantel de Colo-Colo y reveló que viajan sin bajas a Mendoza para intentar abrochar un buen resultado que les permita sortear la fase 2 de la Copa Libertadores. “”Yo dije que iba a volver bien. Carlitos Palacios llega bien, llegan todos bien, están todos con ganas de estar el jueves“, sentenció.

Arturo Vidal y Colo-Colo viajarán este miércoles 21 de febrero a Argentina para saltar a la cancha del Estadio Malvinas Argentinas este jueves 22 a las 21:30 horas de nuestro país.