Este viernes Universidad Católica debutará en el Campeonato Nacional 2024 ante Ñublense, en el Estadio Santa Laura, y César Pinares adelantó un duelo que aún espera la confirmación oficial.

“Tenemos ganas de jugar. No es grato estar con la incertidumbre de si se va a jugar o no. Todos sabemos que no le hace bien al fútbol chileno. Esperemos que, por el bien del fútbol, las cosas se arreglen; por el espectáculo dentro y fuera de la cancha para que la gente pueda tener la seguridad y motivación de apoyar a su equipo”, sostuvo Pinares sobre la delicada situación de seguridad que atraviesa el balompié nacional.

Sobre el partido ante los chillanejos, el volante cruzado manifestó que llegan en desventaja porque su rival ya debuto en el Campeonato Nacional 2024, “pero para nosotros igual tiene cosas positivas, para seguir preparando detalles que teníamos que mejorar en los partidos amistosos, si bien competir por los puntos es diferente, nos hace llegar de buena manera y con ganas. Estamos preparados y con tranquilidad“, explicó.

“tenemos más variedad en el mediocampo, el esquema táctico del equipo puede ir variando dependiendo el jugador que entre, hay mucha más competitividad. Al haber una competencia interna y mayor variedad hace muy competitivo al equipo y eso nos hace bien. Nadie se siente con el puesto asegurado y en el día a día todos estamos luchando por un lugar en la titularidad”, aseguró sobre el plantel de la UC respecto al de la temporada anterior.

Además, el mediocampista de Universidad Católica se mostró optimista de cara a lo que será el actual torneo: Me he sentido bien, he hecho una buena pretemporada. No he parado de entrenar preparándome con el objetivo claro de lo que el club quiere, que es ser campeón. Mis objetivos personales son aportar al equipo con asistencias, goles y fútbol; y poder lograr el objetivo grupal”.