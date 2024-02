Comparte

En la previa del duelo entre Colo-Colo y Godoy Cruz, Aníbal Mosa se mostró optimista de cara al debut internacional de Jorge Almirón en la banca del Cacique y valoró el liderazgo que tiene Arturo Vidal al interior del plantel albo.

El objetivo es la fase de grupos

“Estamos expectantes, bien confiados. Creemos que tenemos un buen equipo y esperamos llevarnos un triunfo o, por lo menos, sumar para dejar abierta la llave y cerrarla en casa”, comenzó diciendo Mosa en su llegada al Estadio Malvinas Argentinas.

Sobre el juego que ha mostrado el Cacique, Mosa sostuvo que “se ve muy bien el equipo, muy compenetrado. Un equipo bien sólido. Creo que están muy enfocados los muchachos y estamos con toda la ilusión de entregarle un triunfo a toda la hinchada de Chile”.

“Pasar (de ronda) nos abre posibilidades económicas y también futbolísticas, que es lo que nosotros buscamos. Colo-Colo siempre tiene que estar en Copa Libertadores, siempre tiene que estar peleando esa fase, así es que, esperemos que hoy demos un paso importante para cerrar la llave en nuestra casa”, detalló.

Mosa no titubeó en marcar como objetivo que el Cacique llegue a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “A parte de los réditos económicos que podríamos tener, el tema futbolístico es el que más nos interesa. Colo-Colo es un equipo que tiene que estar peleando permanentemente en Copa Libertadores, así es que esperamos dar un paso importante hoy día”, apuntó.

El líder Vidal

Al ser consultado sobre cómo ve a Arturo Vidal en la previa del duelo con Godoy Cruz, el dirigente albo manifestó que el volante “está muy tranquilo. Es un verdadero líder. La verdad de las cosas es que lo que entrega, no solamente dentro de la cancha, sino que fuera de ella, conversa permanentemente con sus compañeros, así es que un liderazgo muy importante el de Arturo“.

“Había mucha gente que pensaba que Arturo no estaba en condiciones de jugar. Había personas que, de cierta manera, tenían sus dudas, pero creo que luego de los partidos que ha disputado ha quedado muy claro que no vino a retirarse, vino a dar la pelea, vino a jugar y eso nos tiene muy contento. Nos dio la razón a los dirigentes que queríamos traerlo. Contentos por el club, la hinchada y Arturo le da una jerarquía diferente al equipo, eso nos tiene muy contentos”, agregó.

También se refirió a la posibilidad de sumar nombres al plantel de Colo-Colo: “No hemos conversado con Jorge, pero si es que él piensa que hay algún puesto donde necesite refuerzos, nosotros los dirigentes vamos a estar siempre dispuestos a satisfacer lo que quiere el técnico. Lo más importante siempre es contar con un equipo lo más reforzado posible para dar la pelea en los dos frentes, tanto el campeonato nacional como esta fase”.

Los castigos del Cacique

Al momento en que le preguntaron por la multa que caría sobre Colo-Colo por el arengazo protagonizado por sus hinchas durante la tarde del miércoles en las afueras del hotel de concentración, Mosa dijo que “la verdad es que no he visto el informe. Creo que nos van a notificar o dar algún aviso, pero no tengo información sobre las multas. Vamos a ver de qué se trata, si hay alguna sanción, si es monetaria. Hasta que no tengamos un documento oficial no podemos referirnos a ello”.

Por último, fue consultado sobre el castigo de tres puntos que recibieron los Albos en el torneo 2023: “Yo me enteré por la prensa, no tenía antecedentes y no sé qué situación ocurrió para que diera eso, creo que tiene que ver con el cuerpo técnico saliente de Gustavo (Quinteros) que no habría firmado los finiquitos, pero la verdad es que nos enteramos por la prensa”, sentenció.