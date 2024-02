Comparte

En medio de su preparación para el comienzo del Chile Open, el tenista Alejandro Tabilo (52° del ranking ATP) conversó con los micrófonos de Deportes en Agricultura y se refirió a su gran comienzo de temporada, lo que viene para este 2024 y las dificultades que presenta el público sudamericano a los representantes chilenos del deporte blanco.

“Feliz, después de Auckland teníamos en mente jugar Indian Wells que defiendo un par de puntos ahí, pero poder estar en Indian Wells y Miami muy feliz y da mucha motivación para todos los torneos que vienen este año”, comenzó diciendo la segunda raqueta nacional.

“Indian Wells es un torneo en el que siempre me he sentido cómodo jugando. En 2023 pasé la qualy, me tocó con Berretini, un partido que me dio mucha confianza para el resto de los torneos. El año pasado me fue muy bien ahí, es un torneo especial para mí y estoy feliz de poder jugar el cuadro (principal)”, añadió el tenista que para el Chile Open estará auspiciado por ISDIN.

Un prometedor inicio de temporada

Al analizar lo que ha sido su comienzo de temporada, Tabilo señaló que “con el torneo que jugamos en Auckland estoy mucho más tranquilo y con la mente clara de no pensar tanto en los puntos que hay que defender, igual estoy en una buena posición y eso me permite jugar mucho más tranquilo”.

“Ha sido un principio de año muy movido. Después de Auckland, que jugamos varios partidos ahí, después tener que irme directo a Australia. Llegué el lunes, tuve que jugar el martes; terminé ahí y teníamos que preparar la Copa Davis, venía Córdoba, Buenos Aires… entonces, tuvimos que pensar en el cuerpo, descansamos Córdoba y tratamos de preparar bien todos los torneos que vienen“, agregó.

Cuesta jugar con el público en contra

“Ahora viene una semana muy especial de jugar acá en casa. Se ha sentido un poco la gente jugando en Argentina y Brasil, así es que va a ser bonito tener el público de vuelta a favor. Después de la Copa Davis ojalá que llegue toda esa gente igual a apoyar acá que todos los chilenos vamos a necesitar todo el apoyo posible”.

También se refirió a lo expuesto por Cristian Garin luego de caer eliminado del ATP 500 de Rio por el joven brasilero Joao Fonseca: “Es duro jugar con público así. En Argentina lo sentí un poco jugando con Lajovik, bien en contra, y especialmente en Brasil, que estaba jugando con Seyboth Wild el brasileño, pero es algo a lo que hay que acostumbrarse, son cosas que pasan, en especial acá en Sudamérica donde el deporte se vive mucho más a full y está siempre la gente apoyando a sus países”.

“En ese partido traté de ser más tranquilo, jugar sin hacer muchos gestos o gritar tanto. Entonces, es duro estar todo el rato pensando en eso, pero es parte dé y hay que ir agarrando experiencia con eso no más”, manifestó.

El triunfo de Chile en Copa Davis

Tabilo recordó lo que fue la serie de Copa Davis en la que Chile venció a Perú por 3-2: “Fue un fin de semana durísimo, casi como una montaña rusa con emociones, con altos y bajos. Empecé muy bien jugando el primer punto. Después Busé jugó increíble contra el Nico (Jarry) y nos fuimos al hotel tranquilos porque venían buenos partidos para nosotros”.

“Después el dobles fue duro de digerir al principio. Jugaron muy bien también los hermanos (Huertas del Pino), pero fue un trabajo muy en equipo que tuvimos que estar todos muy pendientes, apoyando a cada uno y feliz de poder sacar esa serie adelante, que como equipo fue muy especial”, sentenció sobre la victoria del equipo chileno para mantenerse en el grupo mundial de Copa Davis.