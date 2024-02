Comparte

Walter Montillo dejó un muy buen recuerdo en Universidad de Chile. No hay duda de aquello, de hecho, los aficionados azules siempre le entregan su cariño a través de las redes sociales y sobre todo ahora, con un particular mensaje del ex volante argentino en su cuenta de Instagram.

Es que el trasandino publicó en su cuenta una serie de imágenes vistiendo la camiseta de la U en un Estadio Nacional vacío debido a la pandemia. Junto a esas fotos escribió: “Y si repetimos las fotos con otro fondo??”, aludiendo a volver al Nacional, con la camiseta de la U y en recinto repleto.

Pero no fue el único, ya que Joaquín Larrivey también se hizo parte de la publicación, asintiendo a la “propuesta” de la ‘Ardilla’. Es que el futbolista de Magallanes y ex Universidad de Chile escribió: “Y sí…”.

En tanto, la U también comentó la publicación, escribiendo: “¿Y por qué no? Suena bien la idea”.