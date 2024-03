Comparte

El entrenador de Universidad Católica, Nicolás Núñez, salió al paso de las críticas que ha recibido tras caer en su debut en el Campeonato Nacional ante Ñublense.

El director técnico de los cruzados afirmó que trata de no dar mayor importancia a los cuestionamientos en su contra y espera revertir la situación que vive en el equipo.

“Si uno pensara que (las críticas) no van a existir, no estaría en lo correcto. La verdad es que no escucho mucho, porque entiendo el entorno, el contexto”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Entiendo que venimos de dos años y medio en que el club no ha tenido los rendimientos que tuvo las temporadas anteriores a eso y hay una ansiedad por conseguir y es así, pero si pensamos fríamente llevamos una fecha de 30, yo tengo que mantener el foco en sacar rendimientos, la convicción, pero siempre soy abierto a las críticas, soy un tipo receptivo cuando entiendo que quienes las dicen tienen el mismo propósito de uno”, añadió.

“Es la normalidad, no le doy mucho dramatismo con respecto a lo que puedan decir referentes, me imagino que siguen con cariño al club y quieren que ganemos tanto como yo y los jugadores. No es algo que consuma demasiado porque lo que necesito saber lo veo en mis jugadores y en mi cuerpo técnico”, insistió.

Por último, Núñez afirmó que “no me cuestiono si tengo más o menos margen de error. Sigo creyendo que tengo el mismo margen de error y responsabilidad en esta institución. Obviamente queremos ganar y quisiéramos ganar mucho más, pero entendemos que el año pasado era un momento difícil, no teníamos la localía en nuestro estadio, había un plantel que quizás venía dañado, tuvimos que gestionarlo y queríamos ganar muchos más partidos, pero pusimos el foco de meternos entre los siete equipos que pudieran disputar una copa internacional y lo hicimos”.