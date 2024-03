Comparte

La decisión de que el duelo entre Deportes Copiapó y Universidad de Chile se juegue sin público visitante no dejó indiferente a nadie en el CDA, mucho menos al técnico de la U, Gustavo Álvarez, quien criticó la decisión de las autoridades en conferencia de prensa.

“Una vez más sufrimos una medida incoherente que va en contra de los hinchas de la U y de los hinchas del fútbol. El otro día, con el aforo que había, la conducta fue ejemplar y al partido siguiente se les impide ir al estadio. Me parece que no tiene lógica”, sostuvo el entrenador azul.

Álvarez tuvo palabras para la situación de Lucas Assadi, a quién esperará hasta último minuto para saber si podrá jugar en Copiapó, a raíz de un golpe que recibió en el triunfo ante Audax Italiano.

“Lucas Assadi está con una progresión médica producto de un tremendo golpe en el último partido. Quedan dos entrenamientos y va evolucionando favorablemente por lo que decidiremos en el último momento“, señaló.

Sobre el mismo Assadi, Álvarez reflexionó: “Observo que cuando las críticas son producto de la exigencia, se transforma en presión y estamos hablando de un jugador muy joven. Fui formador en divisiones inferiores, jefe técnico y conozco de la evolución de los jugadores. Es muy joven, es de 2004. ¿Ustedes a sus hijos de esa edad los exigen o los apoyan? Yo no siento que con Lucas se haga eso, se le exige lo que tiene que ser. Se le critica“.

“Es un jugador que se debe completar, que se le viene exigiendo desde los 17 años”, sentenció el entrenador campeón con Huachipato.

Uno que si o si se perderá el duelo de este lunes en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla es Luciano Pons, quien vio la roja ante los itálicos y recibió una fecha de castigo. “”Hay expulsiones y expulsiones, y lo hablé en privado con él. Hay que evitarlas. Dije que necesitábamos más claridad en el ataque, porque si la pelota no llega clara, es difícil alimentar a los delanteros. Creo que Pons seguirá con un buen promedio de gol“, aseguró Álvarez.

Al ser consultado sobre el superclásico de la próxima fecha en el Estadio Monumental, donde la U no gana hace 24 años, el adiestrador de la U respondió: “Prefiero contestarla la semana próxima. Tengo un rival que es Copiapó y no pienso más allá de ese partido del lunes. Ante este equipo tenemos un partido en pasto sintético con un bote anormal. A la hora que jugaremos no se sufre tanto calor, y lo único que lamento es que no pueda asistir nuestra gente”.

“La decisión es difícil en todos los puestos. Es complejo elegir a los 11 y a los 18, porque hay jugadores que hacen mérito para actuar. Iremos partido a partido para ver al más apto, y las rotaciones las uso en circunstancias determinadas que la ameriten”, dijo sobre la posibilidad de que Gabriel Castellón siga defendiendo el pórtico azul.