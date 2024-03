Comparte

Que Cristian Garin (83° del mundo) atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera no es una sorpresa para nadie. De hecho, él mismo ha dicho que no se siente con confianza para enfrentar los partidos. Por lo mismo, cuatro niños de la escuela de tenis de Fundación Futuros le escribió una emotiva carta a Gago para intentar darle motivación.

“Siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo. Lo dije antes de la semana, muchos dolores. Este tiempo no me siento bien en cancha”, fueron las palabras de Garin luego de caer en la primera ronda del Chile Open 2024 ante Tomás Barrios.

“Hola Cristian, juego tenis en la Fundación Futuros Para el Tenis, te quiero decir que eres mi ídolo, que sigas jugando tenis, que me gustaría verte jugar y me motiva verte jugando”, firmó Dyllan Farias en la carta mencionada.

Emilia Tello, otra de las niñas de la Fundación le escribió a Garin: “Quería decirte que te quiero mucho, me gusta mucho tu juego, que sigas siendo tú, a pesar de los comentarios, el tenis es un deporte que ayuda a ser mejor persona”.

Otro de los niños agregó “Hola Cris, me llamo Lucas Jara, te quiero decir que eres un muy buen tenista, que sigas adelante, que los momentos malos pasan, mucho ánimo, hay muchos niños como yo que nos gusta verte jugar”.

La última en escribirle al tenista fue Ayllan Hormazabal, que le escribió: “También juego tenis, me encanta verte jugar, no me gustó verte triste. Antes nos diste muchas alegrías y estoy seguro que esos momentos volverán, el tenis chileno te necesita”.