Comparte

Universidad Católica cosechó su primera victoria en el Campeonato Nacional ante Palestino por 2-0. Luego del cotejo, Nicolás Núñez, valoró el esfuerzo de sus dirigidos y apuntó a la necesidad de su equipo de volver a sumar de a tres, en conferencia de prensa.

“Necesitábamos ganar, el hecho de ser competitivos nos precisa ganar en lo que buscamos. Nos da una felicidad. Sobre todo, por el rival y que este año no había perdido”, señaló el técnico cruzado.

“Conseguir los tres puntos en un reducto difícil, donde no ganamos desde 2020, da más valor a lo que hicimos hoy. Era un rival que tiene recambio y un DT que les saca rendimiento”, analizó.

La era de Núñez no ha sido del todo fácil en Universidad Católica. Llegó hace ocho meses en reemplazo de Ariel Holan y se ha llenado de críticas tanto por los resultados como por el juego mostrado por sus dirigidos en la cancha.

“Lo tomo como parte de la profesión y el aprendizaje, es un desafío cuando uno no puede ganar en el estreno, es una presión que te pones en superar el momento. Estoy en ese camino, no me detengo en otra cosa”, aseguró el entrenador.

Por último, aprovechó de adelantar el duelo que tendrán este martes 05 de marzo ante Coquimbo Unido por un cupo a la fase grupal de la Copa Sudamericana. “Va a ser un partido muy importante. El año pasado no clasificamos a la fase de grupos. Tener más competencias les sirve mucho a los jugadores, distintos minutos en diferentes campeonatos”, sentenció el DT de Universidad Católica.