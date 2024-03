Comparte

Ernesto Olivares es una leyenda viviente. El montañista, que ha llegado siempre más allá de sus límites, obtuvo un homenaje de parte de The North Face, debido a que en la reapertura de la tienda del mall Parque Arauco, hay un gran pedazo de lo que fue su primera cumbre del Everest el año 2004, cuando el chileno logró alcanzar la cima.

“Primero da nostalgia, debido a que me devuelve un montón de años atrás. Este año se cumplen 20 años de esa primera vez, de algo que fue muy especial para mi. Me da alegría, pero también agradecimiento a la marca por siempre apoyar todo lo que he hecho no solo en el Himalaya, sino también en la Antártica y las diferentes cordillera del mundo”, partió comentando Olivares.

En la nueva tienda se podrá ver el mismo equipo que ocupó en su hazaña, el Himalaya Suit, un traje que le ayudó a llegar a los 8.848 metros de altura, con detalles de cómo fue el camino para lograrlo.

“Llegar a la cima ya es una felicidad, pero también te alegra saber que eres parte del desarrollo, que puedes entregar sugerencias para que el traje mejore con las necesidades que van apareciendo en los deportes de montaña”, comenta.

Ernesto Olivares hoy en día se dedica a ser guía y hacer clases de montañismo, además de hacer charlas motivacionales. “La invitación para la gente es a soñar pero luego ponerle plazo a esos sueños y transformarlos en desafíos para concretarlos. Ir más allá de los límites es algo que está en la esencia del ser humano pero que no siempre se anima a explorar”, señala Olivares.

Para la gente que quiera ver el traje del atleta que ocupó en su cumbre al Everest, puede hacerlo en la nueva tienda The North Face del mall Parque Arauco, donde también está el traje de Janice Rot, quien fue la primera mujer chilena en llegar a la cumbre del Manaslu sin guías ni oxígeno, situado a 8.163 metros sobre el nivel del mar.