Iván Arenas no le tiene miedo a la muerte. El hombre detrás del ‘Profesor Rossa’ habló sobre su estado de salud luego de sufrir cuatro infartos, un cáncer al colon y dos cálculos renales de casi tres centímetros; y reveló que, pese a ello, no obedece las indicaciones médicas.

Este viernes 8 de diciembre se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar en CHV; en donde el emblemático personaje de la televisión de los 90’ indicó que, “lo único que me están prohibiendo es fumar, y que tome agua, lo que encuentro muy hue.., porque, ¿Quién toma agua? Si no tiene gusto a nada. Ahora, el médico me dijo ‘te va’i a morir’, y le dije ‘vo’h también, po’”.

“Estoy seguro de que se va a morir antes que yo ese hue..., y no fuma”, bromeó.

Respecto a su último problema de salud, contó que “estuve, lamentablemente, desde las 1:30 de la mañana con dolores, y fueron in crescendo. Yo decía ‘¿Por qué me duele tanto?’, ‘es que estuve agachado colocando y pegando dedales, porque colecciono dedales, en los paneles’. No po’h, eran las 2 de la mañana y yo seguía con dolores… El mío (calculo) era de 2,7 centímetros”.

“Eran dos, uno de 2,4 y uno de 2,7 (centímetros). Después me hicieron una punción acá en la espalda, ahí lo disuelven, lo pulverizan”, detalló.

Si todos se mueren

Tras la confesión, Jordi Castell, uno de los invitados al programa, le preguntó si acaso cuidaba de su salud y había dejado de fumar, luego de vivir cuatro infartos.

"Me da lo mismo, no quiero que lo tomen a mal, me da lo mismo. Ya con 72 años, ¿qué más vas a hacer? No tengo ningún incentivo para adelante”, comentó el ‘Profesor Rossa’.

"¿No le da miedo morirse Profesor?”, contrapreguntó el forógrafo.

“No, es lo mejor que hay, irse de esta cag... Si todos los hue... se mueren. Yo quiero disfrutar la vida. Vamos a comer unos choricillos, ni cagando voy a decir ‘no, me lo prohibió el médico’”, sentenció.