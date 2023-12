Comparte

Jordi Castell habló sobre el vínculo que tiene con Jennifer Galvarini, finalista de Gran Hermano, desde antes que la ‘Pincoya’ se hiciera conocida por su participación en el reality de CHV.

Tanto el fotógrafo como la chilota participarán del nuevo capítulo de Podemos Hablar, en donde Castell hablará de cuando debió viajar a la isla y la TENS lo ayudó para terminar con un maleficio.

La ayuda de la ‘Pincoya’

“Con la Pincoya nos conocemos hace años. Cuando recién volví me tocó hacer un live con la Pincoya, en esa época ya era muy conocida en la Isla (de Chiloé) y me ayudó a sacar no sé si un conjuro o maleficio”, comenzó.

“Me llevó una bruja tejida, me dijo que la guardara en algún lugar, la guardé y de ahí todo ha sido prosperidad. Me dijo que rezara, le hice caso y hasta ahora me resulta. Yo en la isla creo harto, en la energía, en la espiritualidad en la isla”, comentó el fotógrafo.