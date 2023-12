Comparte

Constanza Capelli dio a conocer los traumas que debió enfrentar mientras se dedicaba a practicar ballet.

La bailarina y triunfadora de Gran Hermano, participará esta noche en ‘Podemos Hablar’ de CHV, en donde entregará detalles del calvario que sufrió en sus días de bailarina, revelando que sus propias compañeras le destrozaron trajes y zapatillas y que, incluso, se debió operar para superar un trauma generado por un profesor.

"Yo estudié ballet 12 años en mi infancia. Yo tenía que salir a bailar, salir a una función. Yo era como la protagonista de ese ballet, iba a salir y de repente me voy a poner mi traje y estaba roto, me lo habían cortado las propias compañeras. A lo que el maestro dice: ‘Bueno, tendrías que haber estado más atenta’. Te enseñan a ser muy competitiva. Es por eso también que lo deje, porque yo soy súper sensible. Tenía una clase, yo lloraba y me echaban de la clase porque lloraba", comenzó relatando.

El calvario de Coni Capelli como bailarina de ballet

"A mi maestro no le gustaban mis orejas. Estoy operada porque fue un trauma. Yo las tenía, así como Dumbito, y como me daba tanto temor no agradarle, con la gotita me empecé a pegar las orejas. Llegó un punto en que me empezó a salir carne viva, tuve que recuperarme harto tiempo, como 1 año tuve que tener recuperación médica", agregó.

Capelli relató otras torturas que vivó, como el someterse a vidrio molidos, o encendedores y agujas en las piernas.

"Para arruinar tus pies, te ponen vidrio molido en las puntas, entonces, cuando tú te las vas a poner y te subes, te cortas y quedas inhabilitada. Es satánico. Era heavy. Me ponían encendedor debajo de las piernas para que no las bajara o con una aguja nos hacían así para que levantáramos más las piernas", relató.