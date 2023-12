Comparte

La cantante Karen Paola contó el drama que vivió a la salida de un concierto en donde sufrió extraños síntomas tras ingerir un jugo; efectos que artista atribuyó a un intento de drogarla.

La ex chica Mekano participó en la última emisión de Podemos Hablar, en donde dio detalles de lo sucedido cuando asistió a un concierto de Romeo Santos este año y, posteriormente, pasó a servirse un jugo en un bar que se encuentra al interior del Movistar Arena.

Tras el espectáculo, la cantante de 'Ven, ven, ven' se dirigió a su hogar, momento en el que comenzó a sentir problemas a la vista y que cada vez veía menos. De acuerdo a sus palabras, sentía sus ojos “llenos de espuma”, motivo por el cual contactó de inmediato a Juan Pedro Verdier, su marido.

“Me pusieron algo en el jugo”

“Llegué hasta la entrada del condominio donde yo vivo, paso la entrada y ahí ya frené el auto, me bajé y yo ya no veía nada. Estaba ciega. Me quedé en el suelo esperando a que la vista volviera a mí, pidiéndole a Dios y al universo y a quien estuviese cerca que, por favor…recobrar la vista”, contó.

Karen Paola, posteriormente reflexionó de lo ocurrido y llegó a la conclusión que intentaron drogarla colocándole algún tipo de droga en su vaso.

También hizo un llamado que, en caso de vivir una situación similar, se acuda a un centro médico y no dejen pasar lo sucedido.

“Me pusieron algo en el jugo. Creo que es irresponsable, uno debería, o sea si pasa algo como esto por favor, anda a hacerte un examen al día siguiente”, reflexionó la cantante.