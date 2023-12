Comparte

A pocos días de que se acabe el año, Kel Calderón tuvo una íntima conversación con La Cuarta y reflexionó respecto a las festividades.

En primera instancia, la influencer expuso que para ella estas fechas son algo complejas, ya que si bien para algunos pueden ser muy entretenidas, tiene presente que hay personas que lo pasan mal.

Asimismo, sostuvo que hacer balances sobre lo que fue el año y en general, le cuesta bastante.

“Tengo ansiedad, hablo muy rápido, soy súper ansiosa y me cuesta lo de las fiestas de fin de año. Siento que son fechas muy bonitas pero también son súper crueles para ciertas personas, no se po’ ves el comercial de la Navidad perfecta con familias de 20 personas y el perro, y hay muchas personas que han perdido un ser querido, que no tienen las condiciones correctas, entonces son fechas que para mí son medias profundas”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “todo esto de los balances me ponen emocional, entonces prefiero saltármelo, pero creo que si bien soy súper autoexigente y siempre voy a pensar que todo avanza muy lento y que me gustaría estar mucho más lejos, estoy super orgullosa de lo que se ha armado”.

Es lo que me hace feliz

“De alguna manera he logrado crear una comunidad firme personas que quizás no siempre están de acuerdo conmigo pero se mantienen ahí y me dan sus opiniones, sienten que tenemos una conexión y a veces sin habernos conocido necesariamente en persona”, añadió.

En la misma línea, comentó que su comunidad de las redes sociales son muya activos y que la “apañan” cuando tienen una causa que ayudar “eso de que me apañen en todo es bacán porque me pueden apañar en ‘mira, riámonos de esto’ y me pueden apañar en ‘chiquillos, estas zapatillas estan full cómprenlas’, pero también me van a apañar cuando les digo ‘cabros, pasó algo aquí y podemos aportar, cómo lo hacemos, organicémonos’, y creo que esa versatilidad de las personas de la comunidad que se armó es bacán”.

Finalmente, reconoció que trabajar con sus plataformas la hace muy feliz, ya que puede ser ella misma “me hace sentir que no tengo que tener un personaje estereotipado para seguir manteniéndolo, eso me da una libertad enorme y es lo que me hace más feliz”.