Un tenso momento se vivió durante la jornada de hoy en ‘Buenos Días a Todos’, el cual estuvo protagonizado por Yamila Reyna y Eduardo Fuentes.

La situación se dio luego de que en el panel del matinal de TVN tomaran la dinámica de evaluar la presentación de Contador, a lo cual Yamila Reyna se restó.

“No voy a votar“, fue parte de lo que expresó la argentina en el programa. Tras ser consultada respecto a su punto, explicó su postura.

“No estoy de acuerdo con analizar, con ponerle nota a la rutina de Javiera. Creo que fue una noche súper triste y dura para la carrera de una persona que lleva más de 20 años…“, inició comentando.

Sus palabras generaron una réplica de Fuentes: “No estamos evaluando la carrera de ella“, pero Yamila tampoco guardó silencio: “Bueno, no me nace, perdón“.

Luego, el conductor de Fuentes, continuó: “A ver, yo que soy la nota más baja. Le pongo un 3,5, quisiera ponerle un 4 o una nota más alta, porque le tengo mucho cariño, pero no fue una noche buena para ella. Todos hemos tenido pésimos días, y yo creo que fue un mal día para ella. Es un aprendizaje, es una lección de vida“.

Yamila Reyna criticó a los medios

El descargo de la trasandina no terminó allí, pues luego en su defensa a Javiera Contador, apuntó contra los medios de comunicación, incluyendo su propio canal.

“Yo me quiero quedar con sus palabras cuando menciona a sus hijos y dice ‘yo no voy a dejar de hacer humor por esto’. Me gustó que hubiera podido dar el mensaje en un momento que se pudo haber retirado. Fue una mala noche“, inició.

Luego continuó: “Me parece de pésimo gusto que algunos medios de comunicación sean tan morbosos para postear en sus redes sobre ‘¿te gustó la rutina?’ o ‘¿te está gustado la rutina de Javiera Contador?’“.

Estas palabras fueron debatidas por Fuentes, quien expresó su disconformidad: “No estoy de acuerdo. ¿Por qué asumes que la están exponiendo cuando hacen una pregunta?“.

Aún así, Reyna continuó con su postura, señalando que ese tipo de preguntas “motiva a la violencia que ya existe (…) Esto a Javiera le va a costar un año de recuperación“.

Finalmente, Eduardo Fuentes cerró el tema: “Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es legítimo que los medios hagan la pregunta. La odiosidad en las redes existe, aunque a nadie le guste“.