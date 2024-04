Comparte

Daniela Nicolás el día de ayer dio a conocer que enfrenta un delicado cáncer, luego de que la noticia se filtrara en los medios digitales.

El anuncio que realizó generó múltiples reacciones, lo cual la motivó a emitir nuevas palabras sobre la enfermedad que enfrenta.

“No había querido compartirlo porque no me sentía preparada, no me siento preparada para conversar sobre este tema“, inició comentando Daniela Nicolás.

Luego prosiguió: “Han sido unos meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes (…) Estoy en reposo, hace harto rato. La verdad es que no quería que se supiera“.

Las nuevas declaraciones de Daniela Nicolás

Ahora, en una nueva publicación, expresó: “Prometo responderlos, denme un par de días, porque, como les dije antes, no quería que esto se supiera, pero entiendo que es parte de esto. Eso no quiere decir que no me afecte; me agobia un poco la exposición por este tipo de cosas“.

“Me han llegado muchas noticias, que suena esto muy catastrófico, así que por favor, bajémosle el perfil“, añadió luego.

Por último, manifestó: “Sabemos que la palabra suena muy terrible, pero hay que bajarle un par de cambios. Va a estar todo bien, está todo bien y vamos con todo“.

Cabe recordar que la ex Miss Chile comentó la enfermedad que enfrenta, luego de que conversara con la periodista Cecilia Gutiérrez, quien lo comentó en su podcast “Bombastic”.

Los detalles de Cecilia Gutiérrez

Quien entregó algo más de detalles sobre la situación que enfrenta la ex Miss Chile, fue la periodista Cecilia Gutiérrez.

A través de su podcast, la comunicadora precisó que Daniela Nicolás enfrenta un diagnóstico de “un cáncer de cuello uterino, un carcinoma in situ“.

“En febrero empezó a darse cuenta, se operó hace unas pocas semanas y lo que está esperando es el resultado de la biopsia”, añadió luego.

Finalmente, Gutiérrez expresó: “Me dice que han sido meses caóticos y que ha preferido mantenerlo en reserva para estar bien psicológicamente primero“.