Comparte

Frente a la ola de polémicas y rumores, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta optó por hablar y confirmar así el quiebre con Ivette Vergara.

El comunicador habló con el programa ‘Que te lo digo’, mismo programa que hace unos días filtró que el romance entre Solabarrieta y Vergara había finalizado.

Hace unos días, el periodista Luis Sandoval informó: “El pasado miércoles 17 de abril del 2024 (…) en la comuna de Providencia, un escándalo de proporciones se generó al interior de un departamento… Había risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, había mujeres hermosas (…) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”.

Por otro lado, el conductor Sergio Rojas sumó: “Fernando nuevamente llega (a la casa) en muy malas condiciones, Ivette dice ‘esto ya no da para más, nosotros ya lo conversamos, incluso te fuiste a hacer un tratamiento en extranjero’ (…) y no se retira solo en personal, sino que también en lo laboral, entiendo que ya no continúa en la radio, en este proyecto que se llamaba ‘Marca Personal’”.

Frente a la gran cantidad de rumores, Fernando Solabarrieta optó por romper el silencio y se comunicó con el programa, con un mensaje de WhatsApp.

Fernando Solabarrieta aclaró quiebre con Ivette Vergara

“Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás que, es cierto, queda ubicado donde señaló Luis Sandoval“, parafraseó Rojas, respecto a lo que le habría dicho el comentarista deportivo.

Por otro lado, habló de su actual estado sentimental: “Estoy soltero y sí, he podido darme el tiempo de distraerme con amigos y amigas“.