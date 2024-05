Comparte

La ruptura de Carla Jara y Francisco Kaminski continúa dando que hablar, luego de que el pasado domingo el locutor radial contara su verdad en el programa ‘Podemos Hablar‘.

Los dichos que emitió en el espacio de CHV no fueron del agrado de la ex ‘Mekano’, quien no tardó en salir a aclarar algunos puntos en sus redes sociales, en particular el tema de unas importantes deudas económicas.

Tras la emisión del último capítulo de ‘Podemos Hablar’, se filtró que Kaminski habría vendido un automóvil de alta gama para saldar una deuda con Jara.

Sin embargo, el pasado lunes en el programa “Sígueme”, Carla Jara se contactó con el programa y, nuevamente, desmintió las palabras de Kaminski, quien daba a entender que no había tal deuda.

Los detalles de Carla Jara sobre la deuda de Kaminski

De acuerdo a lo informado en el programa, Kaminski vendió su vehículo en 29 millones de pesos, pero el hombre nunca le transfirió los seis millones que le debía. Además, el vehículo se encontraba a nombre de ella.

La periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles, quien se encontraba en conversación con Jara vía WhatsApp: “No sólo no le tranfirió, sino que, además, le pidió 100 lucas para la bencina del auto y ella le transfirió cuando él estaba en la bomba”.

Si bien la situación parecía el colmo, Jara le contó un nuevo detalle a Cecilia Gutiérrez: Una vez que se había separado, Kaminski le señaló que estaba alojado en un hostal, ya que no tenía dinero.

No obstante, según Jara esto era mentira, ya que el hombre se encontraba en un hotel lujoso del sector oriente.

Y fue en este lugar donde Kaminski le habría pedido cuatro millones de pesos más a Carla Jara.

“Según él tenía que pagar una deuda urgente y que en dos días le iba a pagar. Ha pasado un mes y no le ha devuelto un peso“, partió comentando el hombre.

Por último, Gutiérrez terminó las revelaciones con una bomba: “Y por si fuera poco, hay un crédito que pidió Francisco a nombre de la Carla por 80 millones de pesos, con una cuota mensual de 1 millón 400 mil y, según dice Carla, está atrasado ya en dos cuotas“.